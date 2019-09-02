Ünlü şirket Türkiye'den çekiliyor !

Kısa bir süre önce İspanyol liman işletme şirketi Perez y Cia Sociedad Limitada, İzmir Aliağa'da 2009'dan bu yana işlettiği Ege Gübre Limanı içindeki terminali satarak Türkiye'den çıkarken, bir çıkış haberi de Güney Koreli enerji devinden geldi.

Dünya'dan Kerim Ülker'in aktardığına göre Güney Koreli enerji şirketi Hanwha Türkiye'den çekilme kararı aldı.

BEŞ YIL ÖNCE GİRMİŞTİ

Ülker, Hanwha'nın beş yıl önce Türkiye'de yatırıma başladığını belirtti ve şirketin 2014 Mayıs ayında İstanbul’da açtığı ilk şirket ile Türkiye piyasasına girdiğini hatırlattı.

Şirketin, YEKA projesindeki hisselerini Kalyon Grubu'na sattığını ifade eden Ülker, Hanwha'nın sahibi olduğu 18 şirketin hisselerini devretmeye karar verdiğini duyurdu.

18 ŞİRKETİN HİSSELERİNİ DEVREDECEK



İşte o şirketler:

Aceka Turizm, Altaylar Altyapı ve Malzeme, Bilgidar İletişim, Buselik Enerji Sanayi, Dimetoka Enerji, Efl ak Enerji Sanayi, Greenland Altyapı ve Malzeme, Hazar Altyapı, Hersek Enerji, İsfahan Enerji, Kanije Enerji, Kartal Altyapı ve Malzeme, Kent Altyapı, Lisola Elektrik Üretim, Onan Enerji Üretim, Segah Enerji, Turaneli Enerji ve Yama Enerji.

Şirketlerin neredeyse tamamı güneş enerjisi alanında faaliyet gösteriyor. Şirketi satın alansa, Adıyamanlı Güçlü ve Turanlı aileleri.

Bu iki grup ile masaya oturan Hanwha ile anlaşma sağlanması halinde, Güney Koreli şirket Türkiye'den tümüyle çıkacak.