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  4. 22 Mayıs 2017 21:29

Veritas Media, Arena Media Turkey ismiyle faaliyet gösterecek

Eylül 2005’te kurulan ve bugünekadar yüzlerce müşteriye yurtdışı ve yurtiçi medya yönetimi konusunda servis sunan Veritas Media Mayıs 2017 itibariyle global bağlantılı ajanslar arasına girdi.

Veritas Media, Arena Media Turkey ismiyle faaliyet gösterecek
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Dünyanın en hızlı büyüyen medya gruplarından Havas Media Group, bünyesinde Havas Media, Arena Media ve FullSix Media adıyla üç medya ajansını ve Havas Sports & Entertainment ismiyle dünyanın en büyük içerik ve etkileşim ajansını barındırıyor.

2000 yılında İspanya’da kurulan Arena Media’nın, 65. ofisi olan Türkiye ofisinin, Veritas Media ile işbirliği altında çalışacağı ve Veritas Media’nın adının, Arena Media Turkey olarak değişeceği Mayıs ayı başında duyuruldu.

Veritas Media ile Havas Media Group  arasındaki franchise anlaşması kapsamında Veritas Media ile Arena Media’nın güçlerinin birleşmesi, Havas Media Group’u Nielsen Adex’in Türkiye’deki medya ajansları sıralamasında üst sıralara taşıyacak.

Havas Media Group’un Nordics/ Central & Eastern Europe/ Russia & CIS / Turkey / Middle East bölgelerinden sorumlu CEO’su Alberto Canteli, bu yeni açılımlarla bölgede sürdürülebilir, tutarlı ve etkin projeler yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Veritas Media Başkanı Kaan Bülbüloğlu ise bu işbirliği ile organik büyüme imkanı sağlanmış olacağını, daha odaklı bir şekilde yola devam edileceğini, daha güçlü bir yapı ile kaliteyi arttırarak müşterilere Arena Media Turkey adıyla hizmet verileceğini açıkladı.

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