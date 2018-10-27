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  4. 27 Ekim 2018 10:29

Yarım asırlık dev konkordato istedi

Türkiye'nin 56 yıllık dev otobüs markası Pamukkale konkordato talebinde bulundu.56 yıl önce kurulan Pamukkale Turizm de konkordato talebinde bulundu.

Yarım asırlık dev konkordato istedi
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Ünlü markanın internet sitesinden yapılan açıklamada ise, seferlerde herhangi bir değişikliğin olmayacağı, yaşanan sıkıntının ise geçici olduğu belirtildi. Firmada şu an 3500 kişi çalışıyor.Konkordato haberleri gün geçtikçe çoğalıyor. İzmir Ticaret Mahkemesine önceki gün başvuran Pamukkale Turizm için üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandı. Pamukkale Turizm’in internet sitesinden yapılan duyuruda firmanın nakit sıkıntısı çektiğini belirtildi.

3 BİN 500 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Firmanın yönetim kurulu başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;“Pamukkale Turizm olarak 56 yıl önce sizleri Denizli'de Bababalım ailesi tarafından kurulduk. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların oluşturduğu olumsuzluklar sonucu borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir.

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