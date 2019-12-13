Yarım asırlık TEMSA üretim durdurma gerekçesini açıkladı

TEMSA Ulaşım Araçları AŞ'den, yatırım, üretim ve ihracatlarına hızla devam ettikleri, tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içinde oldukları belirtilerek, "Ancak bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır." açıklamasında bulunuldu.

1968 yılında kurulan ve 1987’den bu yana Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren Temsa tarafından, üretim durdurma ve haciz kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

TEMSA'dan yapılan açıklamada, 50 yılı aşkın süredir Türk mühendisleri ve çalışanlarıyla geliştirdiği Türkiye'ye ait ilk ve tek yolcu otobüsünü üreten, Kuzey Amerika başta olmak üzere Avrupa'ya ihracatıyla dünya markası olmuş, Türkiye'nin pazar lideri şirketi TEMSA Ulaşım Araçları AŞ hakkında son zamanlarda basında gerçekle uyumlu olmayan bir kısım haberlere yer verildiği belirtildi.

Bu nedenle kamuoyunu aydınlatmak ihtiyacı duyulduğu kaydedilen açıklamada, şirketin, Türk markası olarak kendine ait satış, servis ve satış sonrası hizmetlerini kurarak, otomotivin beşiği ABD'de ilk 4 marka arasına girdiği, ihracat ağına Kanada'yı da dahil ettiği bildirildi.

Geçen ay itibarıyla şirketin, Fransa'da kendi satış, servis ve satış sonrası ağını kurarak 5 bine yakın TEMSA markalı otobüsü yollarda koştuğu pazarda konumunu güçlendirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, 2018 yılında gerçekleştirdiği 125 milyon dolar ihracatıyla Türkiye'nin en büyük 123. ihracatçı şirketi olarak ülkemizin istihdam gücünü artırmış, cari açığın kapatılmasına net katkı sağlamıştır. 2019 yılında da direk 1.300 kişi ve sadece Adana'daki yan sanayisiyle birlikte 3 bin kişiye yakın istihdam gücü ile ihracat hamlesini artırarak devam etmektedir. TEMSA yine kendi Ar-Ge birimleri tarafından yüzde 100 yerli olarak gerçekleştirilen yüksek teknoloji ürünü elektrikli otobüsü ile dünyada ses getirmiş ve ilk ihracat bağlantısını İsveç'e yapmıştır. Yeni elektrikli modelleri ise ABD yollarına çıkmıştır."

'FAALİYETLERİMİZE DEVAM ETME ARZUSU İÇİNDEYİZ'

Açıklamada, TEMSA'nın hisselerinin 30 Mayıs 2019'da Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ ve Sabancı Ailesinden, True Value Capital Partners S.A. şirketine hukuka uygun olarak devredildiği ve devirden sonra da tüm faaliyetlerin artarak devam ettiği belirtildi.

Geçen ay sonu itibarıyla 11 aylık ihracatın 104 milyon dolara ulaştığı bildirilen açıklamada, bu süreçte şirketin bankalara olan borçlarını da kısmen ödenmeye devam etiği ve 2020 yılında ödeme vadesi gelecek krediler için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önemle altı çizilmelidir ki; yatırım, üretim ve ihracatlarına hızla devam eden TEMSA Ulaşım Araçları AŞ, tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içindedir. Bunun en büyük göstergesi de 2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 milyon dolarlık ihracat bağlantısıdır. Ancak bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır. Bu sorunlarımız çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketimizin mali yapısı güçlendirilerek, markamızın ve çalışanlarımızın da gücüyle ülkemizin istihdam, üretim ve ihracatına daha da büyük bir ivme ile katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Yasal süreçlerin devam ettiği bu noktada durumu bankaların anlayışla karşılamasını bekliyoruz. Bize destek olan halkımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve güvenlerinden ötürü tüm müşteri ve bayilerimize teşekkür ederiz."