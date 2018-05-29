Yeni Havalimanı'nda tarihi dakikalar

29 Ekim'de ilk etabı açılacak olan ve şu an yüzde 90.5'i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda biten bir pist ile ilgili seyrüsefer cihazlarının testleri için kalibrasyon uçuşu pistin üzerinde yapıldı.

DHMİ'nin Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı, biten 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre enindeki pistin üzerinden pas geçti.

O anlar büyük ilgi gördü. Piste teker koymayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait uçak, seyrüsefer cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrolünü başarıyla tamamladı. Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.

"SEYRÜSEFER CİHAZLARIYLA İLGİLİ TESTLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla yapması planlanan ilk inişiyle ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Biz şubat ayı itibarıyla şunu deklare ettik: 'Şubat ayı itibarıyla pistimiz uçak inişine hazır' dedik. Gerekli testleri zaten yapmıştık. Gerekli işlemleri yapmıştık. Şimdi kaldı ki, seyrüsefer cihazlarıyla ilgili testlerimizi yapıyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza şubat ayından itibaren davetimizi arz ettik. Umarım ve dilerim Sayın Cumhurbaşkanımızın vakitleri olur. Hem havalimanımıza ilk inişlerini gerçekleştirirler." demişti.