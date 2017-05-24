Yeni Nesil Derin Dondurucu UED 210 A++ Mor, Satışa Sunuldu

Estetik, zarif ve kullanışlı bir tasarıma sahip olan UED 210 serisi, mor başta olmak üzere pek çok renk seçeneğine sahip. Uğur Soğutma kalitesi ve güvencesiyle on yıllar boyunca kullanılabilecek olan derin dondurucu, A++ enerji sınıfına mensup ve bu nedenle çok az enerji harcıyor. Sebze, meyve ve tüm gıdaları ilk günkü tazelikleriyle mevsimler boyunca depolayabilen UED 210 Mor, yeni nesil bir derin dondurucu olarak pek çok yenilikçi özelliğe sahip. UED 210 Mor;

· Yatay kapaklı tasarımı sayesinde pratik ve kolay bir şekilde kullanılabiliyor,

· Mor rengi sayesinde dikkatleri üzerine çekerek bulunduğu her ortama uyum sağlıyor ve değer katıyor,

· Sahip olduğu dolap içi LED aydınlatma sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor,

· Brüt 190 litre iç hacmiyle, büyük aileler için bile yeterli seviyede depolama alanı sunuyor.

Ayarlanabilir termostata ve yüksek ısı alarmına sahip olan UED 210 Mor, -15/-25 °C sıcaklık aralığında soğutma yapabiliyor. Mükemmel yalıtımı sayesinde, elektrik kesintilerinde dahi depoladığı gıda ve besinleri tam 48 saat boyunca koruyor. Tek düğme ile tüm hacimlere şoklamaya yapabilen derin dondurucu, besinlerin üst üste istiflenmesine olanak tanıdığı için daha fazla ürün depolanmasını da sağlıyor. Kolay konumlandırma için 4 adet opsiyonel tekerlek içeren UED 210 Mor, hâlihazırda ÖTV indirimi kapsamında olduğu için, son derece avantajlı bir fiyata sahip.

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