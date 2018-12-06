Yerli ve milli üretime Aroma katkısı

Meyve suyu sektörünün öncü ismi Aroma, % 100 yerli ve milli sermayesi ile Türkiye’nin son 50 yılına damga vuran markaların başında geliyor. Aroma, değişmeyen kalite politikası, sağlıklı, güvenli ve lezzetli ürünleri, geleneksel aynı zamanda yenilikçi tutumuyla yurt içinde ve yurt dışında her geçen büyüyen ve gelişen bir firma olarak hizmet veriyor.

Aroma için Türkiye’nin en taze meyve bahçelerinin ürünleri seçiliyor. Bu sayede Türkiye genelinde 50-60 bin aileye iş olanağı sağlanıyor.

Cumhuriyet’in 50 yılına tanıklık eden marka

Yüzde 100 yerli sermayeli şirket olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 50 yılına tanıklık ekmekten onur duyduklarını vurgulayan Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, “Birçok ülkeye yapılan ihracatlar, dünya pazarında olmamız hem Bursa hem Türkiye adına bizi gururlandırıyor. Bir şirketin yarım asrı devirmesi sıkça rastlanan bir durum değildir. Ayrıca Aroma, kapasitesini ve kendisini yenileyebilen bir markadır. Aroma, gelenekselleşmiş yapısının yanında yenilikçi yönüyle her zaman dönüşebilen bir şirket” dedi.

Bursa’nın kimliğini yansıtıyor

Yerel markaların, ait oldukları bölgenin kimliğinin yansıttığının altını çizen Duruk, bu konuda da “Bursa’nın yarım yüzyıllık markası Aroma, Bursa’nın ve Türkiye’nin adını 52 ülkede dünyaya tanıtıyor. Aroma, Bursa için katma değer demek. Üretimi, sağladığı istihdam, ihracat hacmiyle Bursa’nın temeli sağlam markalarından Aroma, 1991’de başlayan yatırım hamlesi ile yılda 120 bin ton meyve işleyen, Türkiye’nin önde gelen meyve suyu dolum tesislerinden biridir. Kurulduğu ilk günden bu yana birçok yeniliğe imza atan Aroma, bir Bursa markası olarak Türkiye’de meyve suyu pazarının gelişimine önemli katkılarda bulundu. Dünya markası olma yolunda ilerleyen, bunu yaparken doğduğu topraklarda tarım ve sanayinin gelişmesi için projeler üreten, kentin ekonomik ve sosyal hayatında hep sesini yükselten Aroma, Bursa’nın gurur kaynağıdır” şeklinde açıklamada bulundu.