Yılda 220 ton çilek üretiliyor !

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılda 220 ton çilek üretimi yapılırken, pazarda kilogramı 10 liradan satılan çilek üreticinin yüzünü güldürüyor.

Turizmde dünya çapında adı bilinen Marmaris, çilek üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Başta Karaca Mahallesi olmak üzere seralarda üretilen çilekte hasat başladı. Yaklaşık 3 ay hasadı devam edecek çilekte fiyatın yüksek olması üreticinin yüzünü güldürüyor. Pazarda 10 liradan alıcı bulan çilekte fiyatın, kiraz hasadının başlamasıyla düşeceği tahmin ediliyor.

Çilek üretimi yapılan seralarda incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nejmettin Kaya, İhlas Haber Ajanası'na (İHA) açıklamalarda bulundu. İlçede 50 dekarlık bir alanda çilek üretimi yapıldığını belirten Kaya, "Çilekte hormon kullanılmaz. Çünkü, çilek dişi organların kullanılmasıyla oluşan bir meyvedir. Tüketicilerimiz, gönül rahatlığıyla çilek yiyebilirler. Üreticilerimize, üretici kayıt defteri veriyoruz. İlacı ne zaman vermişse bilgilerde yazan hasat zamanına uymak zorunda. Bizim hormon açısından bir sıkıntımız yok“ dedi.

"Marmaris’te yıllık 220 ton çilek üretimi yapılıyor"



İlçede üretilen çilek miktarı hakkında da bilgi veren Kaya, “Marmaris’te yıllık 220 ton çilek üretimi yapılıyor. En çok çilek üretimi Karaca Mahallesi'nde yapılıyor. Kısmen de Orhaniye, Turgut gibi mahallelerimizde yapılıyor. Bizde çilek üretiminin yapıldığı 50 dekarlık bir alan var. Türkiye’de ilçe bazında baktığınızda bu oran çok büyük bir oran. Sadece çilek üretimi yapan çiftçilerimize değil, diğer ürünleri üreten çiftçilerimizi de hafta en az bir defa ziyaret ediyoruz. Hangi sorunlarla karşılaştıklarını tespit edip, birlikte çözüm üretiyoruz" şeklinde konuştu.



Karaca Mahallesi’nde çilek üretimi yapan ve ürünlerini aracısız halka ulaştırdıkları için mutlu olduklarını belirten Mehmet Tosun, "Üreticiyiz, kendi ürettiğimiz malları satıyoruz. Çileklerimiz gördüğünüz gibi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün denetimi altında. Onların sayesinde verimli bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. Arada bir komisyoncu olmadan ürünlerimizi satıyoruz, bu çok güzel bir şey. Çileğin kilogramını 10 liradan satıyoruz. Bundan aşağısı kurtarmıyor. Fiyatlar bu şekilde giderse çok memnunuz" diye konuştu.



Çilek üretiminin baba mesleklerinin olduğunu söyleyen Nahit Uysalcan ise şu ifadeleri kullandı:



"Çilek üretimi zor ve masraflı bir şey. Ürünlerimizi pazarda satıyoruz. Kilogram fiyatını 10 liradan satıyoruz. Fiyatlar şu anda normal. Ancak kiraz hasadının başlamasıyla birlikte çilek fiyatları da düşecektir. Kiraz hasadı 1 ay gibi kısa bir süre devam ettiği için halkımız kiraza yöneliyor"