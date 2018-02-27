Yıldız'ın taşeronundan ''Bireysel'' satış

Yıldız Holding’in çalışanları tarafından kurulan ve Yıldız Holding’e yakınlığı ile bilinen isimlerin yönettiği Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri adlı şirketi doğrudan pazarlama sektöründe çalışan EKOM Araştırma alıyor.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre satış sürecinin ilk adımı olan resmi kurumlara başvuru süreci başladı. 1992 yılında kurulan ve satış noktası sahada pazarlama alanında faaliyet gösteren EKOM’un İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Samsun ve Adana’da toplam 10 bölge ofisinde 200’e yakın ofis çalışanıyla bulunuyor. EKOM, Danone, Coca-Cola, Bosch, Ferrero, Gratis, Heinz, Nestle gibi uluslararası şirketlerle çalışıyor.EKOM’un satın aldığı Bireysel Tanıtım’ın da 60 şehirde 3 bin 300 satış noktasında bin 300’ün üzerinde çalışanı var. Şirket büyük kısmı Yıldız Holding firması markalarla çalışıyor.

“Bireysel bizim taşeronumuz”

Yıldız Holding ise Bireysel Tanıtım ile bir bağının olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş bir Yıldız Holding şirketi değildir. Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş şirketinde Murat Ülker’in bir payı ve herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Ancak Bireysel Tanıtım uzun zamandır bize başarıyla tanzim, teşhir hizmeti veren bir taşeronumuzdur” denildi.

Şirketin başkanı, Yıldız Holding’in danışmanı

2006’da kurulan Bireysel Tanıtım’ın yönetiminde Ergün Bodur, Abdulhalik Damar, Doğan Demircan gibi isimler var. Ülker, UCZ’ye başta Ergun Bodur olmak üzere çalışanları üzerinden ortak olmuştu. Abdulhalik Damar ise Yıldız Holding danışmanı ve Şehir Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği yapmış bir isim. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Avni Metinkale ve Yıldız Holding İş Geliştirme ve Stratejik Planlama yöneticisi Mehmet Ay’ın daha önce yönetim kurulunda yer aldığı şirketi aradığımda da Yıldız Holding’in iştiraki olduğu bilgisini aldık. Zaten internet sitesinde de Ülker ve Bireysel adlı şirketlerin logolu çalışanlarının da fotoğrafı bulunuyor.