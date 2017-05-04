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  1. 04 Mayıs 2017 15:07

Yurt dışından alıyorduk, şimdi dünyaya satılacak !

Türk savunma sanayisi ürünü esnek mermi yolu, yurtdışı pazarlarına açılıyor.

Yurt dışından alıyorduk, şimdi dünyaya satılacak !
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Türk savunma sanayisi ürünü esnek mermi yolu, kendini ispatlamasının ardından genişleyen ürün ailesi ve rekabet gücüyle yurt dışı pazarlara açılmaya hazırlanıyor.

Türk savunma sanayisinin yerlileştirme  ve millileştirme projelerinden biri olarak ortaya çıkan esnek mermi yolu, kendini  ispatlamasının ardından genişleyen ürün ailesi ve rekabet gücüyle yurt dışı  pazarlara açılmaya hazırlanıyor.

 Ar-Ge çalışmalarını ODTÜ Teknokent'te sürdüren mühendislik şirketi  ANOVA, savunma ve havacılık sanayisindeki yerlileştirme ve millileştirme  projelerinin ilk ürünü esnek mermi yolu ailesinin son üyesi olan 7,62x51  milimetre kalibre esnek mermi yolunun üretimini de başarıyla tamamladı.

Geçen ay içerisinde yapılan atışlı testleri başarı ile geçen firma,  böylelikle 7,62 milimetreden 40 milimetreye kadar 8 farklı kalibreyi kapsayan  esnek mermi yolu ürün ailesini tamamlamış oldu.

ANOVA’nın, 7,62x51 milimetre de dahil olmak üzere esnek mermi yolu  ürün ailesinin tüm üyeleri, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF  2017) sergilenecek.

İLK ÜRÜNÜ TASARLADI  VE ÜRETTİ

Esnek mermi yolu, mermiyi mermi kutusundan alıp, silahın ağzına kadar  taşıyan bir mekanizma olarak kullanılıyor. Kullanılan silahın konfigürasyonuna  göre, farklı kalibrelerdeki mermiler için esnek mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor. Üründeki sürtünme ve takılma gibi bir durum, doğrudan silahın  performansına yansıyor. Bu nedenle esnek mermi yolu oldukça hassas ve kritik bir  unsur olarak öne çıkıyor.

Tamamıyla yurt dışından tedarik edilen ve zaman zaman ihraç lisansları  konusunda sorunlar yaşanan esnek mermi yollarının tasarımına yönelik çalışmalar,  2012'de 12,7x99 milimetre kalibre mühimmat için başladı. Aselsan Savunma Sistem  Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı Mekanik Tasarım Müdürlüğü ile beraber  hareket eden ANOVA, yaklaşık 1 senelik bir çalışma sonucunda, ilk ürünü tasarladı  ve üretti.

Devam eden süreçte, gerek TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek  Programları Başkanlığı desteği gerekse ANOVA’nın kendi imkanları ile yaptığı  yatırımlar sonucu, tek kalibre ile başlayan bu çalışma, NATO ve Rus  mühimmatlarına uygun olarak, 8 farklı kalibreyi de içine alacak bir ürün ailesine  dönüştü.

Ürün ailesindeki 5 kalibre (7,62, 12,7, 25, 30 ve 40 milimetre) NATO  mühimmatlarına uygun olarak tasarlandı ve üretildi. Aileyi tamamlayan 7,62x54,  12,7x108 ve 14,5x114 milimetre kalibrelik ürünler ise Rus mühimmatlarına göre  tasarlandı.

Ortak özelliklere sahip ilk 6 üründen farklı olarak 7,62x51 ve 40  milimetrelik esnek mermi yollarında, alüminyum gövde yerine, daha hafif ve  maliyet etkin olan kompozit gövde kullanıldı. İlerleyen dönemde, daha önce  tasarlanan ve üretilen kalibreler için de kompozit gözde kullanılması  planlanıyor.

EN ÖNEMLİ MÜŞTERİSİ ASELSAN

ASELSAN SST Sektör Başkanlığı, 12,7x99 milimetrelik ilk ürünün  geliştirildiği esnek mermi yolu projesine, başından sonuna kadar maddi ve teknik  destek vererek, silah sistemleri için kritik öneme sahip bir ürünün  yerlileştirilmesine katkıda bulundu. Ayrıca ilk ürünün test edilip onaylandığı  2013'ten bu yılın başına kadar, 150 setten fazla ürün sipariş ederek, ANOVA esnek  mermi yolu ürün ailesinin de en önemli müşterisi oldu. Bu yıl tamamlanan 7,62 ve  40 milimetrelik ürünlerin ilk siparişleri de yine ASELSAN tarafından verildi.

IDEF YURT DIŞI PAZARLARA KAPI ARALAYACAK

ANOVA Tasarım Direktörü Dursun Öner,  konuya ilişkin  değerlendirmesinde, ürün siparişleri ile maddi katkı sağlamaları ve Türkiye'de en  çok kullanılan uzaktan komutalı silah sistemi olan SARP üzerine monte ederek saha  testlerini gerçekleştirmiş olmaları nedeniyle ASELSAN’a müteşekkir olduklarını  söyledi.

Dünyada en çok kullanılan kalibreler için esnek mermi yolu tedarikçisi  konumuna geldiklerine işaret eden Öner, şöyle konuştu:

"Ürün yelpazemizi, rakiplerimizde olmayan kalibreler ile genişleterek,  rekabet avantajını lehimize çevirdiğimizi düşünüyoruz. Bu çalışmalarımızda  edindiğimiz bilgi ve tecrübemizi, özel projelerde ya da şimdiye kadar esnek mermi  yolu yapılmamış tüm mühimmat için kullanmaya hazır durumdayız. Hedefimiz,  geliştirmiş olduğumuz ya da geliştireceğimiz tüm özgün ürünlerimizde; en iyiyi,  en avantajlı şekilde müşterilerimize sunmak. IDEF 2017’yi, uluslararası pazarda  da müşterilerimize ulaşabilmek adına önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz.  Geçtiğimiz kritik süreci de göz önünde bulundurarak, bu fuarın, ülkemiz ve tüm  savunma ve havacılık firmalarımız adına da hayırlı iş birliklerine vesile olmasını diliyoruz.”

SIRADA YAKIT TRANSFER POMPASI VAR

ANOVA’nın millileştirme ve yerlileştirme çalışmalarının bir diğer  ürünü ise yakıt transfer pompası olarak ortaya çıktı.

Şirket, yürütmekte olduğu Teknoloji Kazanımı Yükümlülüğü Projesi  kapsamında tasarlayıp ürettiği yakıt transfer pompasını da ilk kez IDEF’te  sergileyecek.

Yakıt transfer pompası, geliştirme sürecindeki testlerden başarılı  şekilde geçti. Uluslararası bazı standartlara göre testleri devam eden santrifüj  tipindeki pompa, tüm genel havacılık yakıtlarına uygun olarak, -35 ila +65 derece  sıcaklık aralığında çalışabiliyor.

Herhangi bir dinamik sızdırmazlık elemanı ya da rulman kullanılmayan  pompa, tüm mekanik ve elektronik parçalar dahil olmak üzere, yaklaşık 1,25  kilogram ağırlığında bulunuyor. Boyutları açısından da oldukça kompakt yapıda  tasarlanan ürünün, geliştirilecek türevleri ile beraber, özellikle hava  platformlarındaki birçok farklı uygulamada kullanılabileceği öngörülüyor.

 

AA

esnek mermi yolu , türk savunma sanayisi