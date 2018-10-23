Zamlar inşaat sektörünü de vurdu

İnşaat malzemelerine gelen zamlarla birlikte bir adet tuğlanın fiyatı 1 TL oldu. Taşeron artan yüzde 57 maliyet yüzünden isyanda.



İnşaat şirketleri konkordato talep ederken küçük ve orta ölçekli firmalar girdi maliyetleri nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Geçtiğimiz yıla oranla tuğla fiyatlarının fabrika çıkışı 18 kuruş civarındayken bölgelere göre fiyatlar üç kata kadar arttı. Bu yıl içerisinde dökme tuğlanın adet fiyatı 45 kuruşa geldi. Vergiler ve nakliye eklendiğinde rakam bölgene göre 80 kuruş ila 1 TL arasında yükseldi.

“1 TL’YE ULAŞTI”

Kasaba Yapı İnşaat'ın Genel Müdürü Barış Savaş “Biz İzmir ve ağırlıklı olarak Çeşme'de inşaat işleri yapıyoruz. Turistik bir bölge olan Çeşme'de inşaat sezonu kışın başlıyor. Geçtiğimiz yıl dökme tuğla diye bildiğimiz tuğlanın fabrika çıkış fiyatı 18 kuruştu. Nakliye ve diğer maliyetler eklendiğinde 35 ila 45 kuruş arasında adet fiyatı oluyordu. Ancak son zamlarla birlikte bir tuğla 1 TL'ye ulaştı” dedi.

İHALE ALANLAR İFLASIN EŞİĞİNDE

Kapalı Sistem (Borulu Sistem) sulama tesisi inşası yapan Alper Tunga Çeliker, “Bu yıl mayıs ayında ihalesine teklif vererek sözleşmesini yapmış olduğumuz işin toplam maliyeti bu güne kadar yüzde 57 (ortalama) artmış durumda. İşin bitim tarihini de göz önüne alırsak bu oran artarak tahminen yüzde 70'i bulacak. Şöyle ki; ihalesine girdiğimiz işi bu günün şartlarında maksimum yüzde15 kar ile almaktayız. Vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri de düştüğünde yüzde 8 ila yüzde10 net kar kalıyor” dedi. Çeliker, “Devlet fiyat farkı tasfiye devir ve fesih kararnamesi çıkarmaz ise sektördeki sıkıntı direk olarak tedarikçi firmalar aracılığı ile üretici fabrikalara ve oradan finans sektörüne hızlı bir şekilde domino etkisi yaratarak sirayet edecek. Devlet bu konuda kısa sürede bir adım atmazsa saplandığımız çamurdan çıkamayız” diye konuştu.

DEMİRDEKİ ARTIŞ YÜZDE 48

Dünyadaki emtia fiyatlarındaki artış ve döviz kurunun yükselmesi ile birlikte hızla yükselen demir fiyatları da inşaat sektörünü zora soktu. Geçtiğimiz yıla orana yüzde 48'in üzerinde artan demir maliyetleri küçük ve orta ölçekli inşaat şirketlerinin sırtındaki kamburu artırdı. 2300 TL'den bir yılda 3 bin 500 liraya gelen artış irili ufaklı birçok şirketin işlerinin durmasına neden oldu.