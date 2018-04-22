Advertisement Advertisement
SON DAKİKA
YSK AÇIKLADI: İŞTE SEÇİME GİREBİLECEK SİYASİ PARTİLER
Yılın ilk sıcak uyarısı haberi ! 10 derece artacak
Yılın ilk sıcak uyarısı haberi ! 10 derece artacak
İçişleri Bakanlığı telefonlara bu mesajı attı
İçişleri Bakanlığı telefonlara bu mesajı attı
Ünlü giyim devinde kriz ! Mağazalar bir bir kapanıyor
Ünlü giyim devinde kriz ! Mağazalar bir bir kapanıyor
Android telefona bu kodu girerseniz...
Android telefona bu kodu girerseniz...
YSK Başkanı'ndan flaş İYİ Parti açıklaması
YSK Başkanı'ndan flaş İYİ Parti açıklaması
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı ! Yaralılar var
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı ! Yaralılar var
Avrupa'da terör alarmı ! Tarihi ada boşaltıldı
Avrupa'da terör alarmı ! Tarihi ada boşaltıldı
TOKİ'den faiz indirimi ! 24 Nisan'da başlıyor
TOKİ'den faiz indirimi ! 24 Nisan'da başlıyor
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 22 Nisan 2018 15:59

Zara, Türkiye mağazalarını kapatmaya başladı

İspanyol giyim devi Zara, bir süredir yaşadığı sıkıntılar nedeniyle mağazalarını kapatmaya başladı. Bir diğer İspanyol markası Mango da outlet mağazalarını kapatmaya başlamıştı.

Zara, Türkiye mağazalarını kapatmaya başladı
A+ A-

Türkiye'den çekilen perakende devleri arasına 1988 yılından bu yana Türkiye giyim sektöründe faaliyet gösteren Zara da katılıyor. Alışveriş Merkezlerinde (AVM) dolar üzerinden ödenen kiraların büyük firmaları dahi zor duruma soktuğu belirtilirken, metrekare başı cironun 16 aydır aralıksız düştüğü kaydediliyor.

YENİ MAĞAZA AÇACAKLARINI İDDİA ETMİŞLERDİ

Bu durumdan olumsuz etkilenen bir perakende devi de Zara. İspanya hazır giyim devi şirketi, Metrocity AVM'deki mağazalarını kapatırken, Zorlu Center'daki mağazalarını ise tek bir çatı altında toplama kararı aldı.

Zara'nın Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialar, uzun bir zamandır şirket yöneticileri tarafından yalanlanıyordu. Zara yetkilileri, çekilmek bir yana yeni mağazalar açtıklarını iddia ediyordu.

MANGO DA ZOR DURUMDA

Paraanaliz'in haberine göre, Zara'nın Metrocity'deki eski mağazasının yerine Fashion&More ve Glam Foot tabelaları asılmış durumda ve Zorlu Center'daki mağazası tadilatta olan Zara'nın ne zaman açılacağı ise belli değil.

Zor durumda olduğu iddia edilen bir diğer şirket de Mango. İspanya giyim markası Mango, outlet'lerini kar edemedikleri için kapatmaya başlamıştı. Yoluna sezon mağazalarıyla devam edecek olan markanın İstanbul'da toplam üç outlet mağazası kaldı.

türkiye , zara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM