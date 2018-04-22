Zara, Türkiye mağazalarını kapatmaya başladı

Türkiye'den çekilen perakende devleri arasına 1988 yılından bu yana Türkiye giyim sektöründe faaliyet gösteren Zara da katılıyor. Alışveriş Merkezlerinde (AVM) dolar üzerinden ödenen kiraların büyük firmaları dahi zor duruma soktuğu belirtilirken, metrekare başı cironun 16 aydır aralıksız düştüğü kaydediliyor.

YENİ MAĞAZA AÇACAKLARINI İDDİA ETMİŞLERDİ

Bu durumdan olumsuz etkilenen bir perakende devi de Zara. İspanya hazır giyim devi şirketi, Metrocity AVM'deki mağazalarını kapatırken, Zorlu Center'daki mağazalarını ise tek bir çatı altında toplama kararı aldı.

Zara'nın Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialar, uzun bir zamandır şirket yöneticileri tarafından yalanlanıyordu. Zara yetkilileri, çekilmek bir yana yeni mağazalar açtıklarını iddia ediyordu.

MANGO DA ZOR DURUMDA

Paraanaliz'in haberine göre, Zara'nın Metrocity'deki eski mağazasının yerine Fashion&More ve Glam Foot tabelaları asılmış durumda ve Zorlu Center'daki mağazası tadilatta olan Zara'nın ne zaman açılacağı ise belli değil.

Zor durumda olduğu iddia edilen bir diğer şirket de Mango. İspanya giyim markası Mango, outlet'lerini kar edemedikleri için kapatmaya başlamıştı. Yoluna sezon mağazalarıyla devam edecek olan markanın İstanbul'da toplam üç outlet mağazası kaldı.