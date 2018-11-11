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  4. 11 Kasım 2018 09:47

Zengin turistler Türkiye'ye akın ediyor

Zengin turistlerin Türkiye'ye ziyareti 2019'da yüzde 40 artacak.

Zengin turistler Türkiye'ye akın ediyor
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Zengin turistin adresi yeniden Türkiye olmaya başladı. 2019’da zengin turist yüzde 40 artacak. Sayı 5 yılda 5’e katlanacak.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Bu yıl 40 milyon turistle tarihi rekor kırmaya hazırlanan ve artık kişi sayısından ziyade gelire odaklanan Türk turizm sektörü, bu yönde attığı adımların karşılığını almaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un da işaret ettiği 'nitelikli turist' için çalışmalarını hızlandıran sektör, 2019'da bu alanda yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Tatil için kişi başı, günlük 5 bin dolar ve üzeri harcama yapan kişiyi nitelikli turist olarak tanımlayan sektör oyuncuları, 2018'de bu alanda yaklaşık 1.2 milyon kişinin Türkiye'ye geldiğini belirtiyor. Bu sayının önümüzdeki yıl yüzde 40 artacağını öngören sektör oyuncuları, 5 yıl içinde sayının 5'e katlanacağını vurguluyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Başkanı (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, ana pazarlar başta olmak üzere tüm dünyadan harcama potansiyeli yüksek turisti çekmek için çalıştıklarını söyledi. 2019 için nitelikli turistte birçok pazardan olumlu sinyaller aldıklarını belirten Bağlıkaya, "Turizm Bakanlığı'nın 2019 başında hayata geçireceği turizm ve tanıtma fonunun gelir düzeyi yüksek turistleri ülkemize çekmekte çok büyük etkisi olacak" diye konuştu.

UZAKDOĞU YÜKSELİYOR

Aida Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Adviye Bergemann, nitelikli turist için en önemli konunun güvenlik olduğunu belirterek, bu eşiğin aşıldığını söyledi. Bergemann, "Bu turistler üç yıldır son dakika rezervasyonunu tercih ediyordu ancak bu yıl eylülde 2019 için rezervasyonlara başladılar" dedi. Türkiye'nin 3-4 yıldır en fazla zengin turisti Ortadoğu ve Rusya'dan çektiğini belirten Bergemann, şöyle konuştu: "Gelecek yıl İngiltere ve Avrupa'dan da talep artışı var. Son dönemde Uzakdoğu'dan da ciddi turist çekiyoruz. Özellikle Uzakdoğulu turistler günlük 10 bin dolar ve üzerindeki harcamalarıyla ciddi bir gelir bırakıyor."

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