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Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı

Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rize'de meydana gelen sel ve heyelanlar sebebiyle yeni konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) bir an önce yapılması için acele kamulaştırma kararı alındı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan haberde, Rize merkez ilçesi Muradiye Beldesi ile Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi ve Yenipazar Mahallesi'nde kroki ile belirlenen alanlarda bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlar, acele kamulaştırıldı.

NEMRUT KALDERASI TESCİL EDİLDİ
Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde kalan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

İzmir'in Menemen ve Çiğli ilçeleri sınırlarında bulunan alan ise Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak belirlendi.

Etiketler rize sel felaketi acele kamulaştırma kararları resmi gazete
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