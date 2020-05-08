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  3. 08 Mayıs 2020 16:50

Selçuk Bayraktar'dan TİHA paylaşımı: Kardeşi geldi!

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İkinci AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar'dan TİHA paylaşımı: Kardeşi geldi!
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Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek. 

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İSMAİL DEMİR: İHA/SİHA SAYISI 107'YE ULAŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den sosyal medyada çalışmalarından dolayı Baykar Savunma’yı tebrik etti.

Demir mesajında şu ifadeleri kullandı:

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar Savunma'yı tebrik ediyorum.

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