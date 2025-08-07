  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Semt pazarlarına POS zorunluluğu geliyor

Semt pazarlarına POS zorunluluğu geliyor

Semt pazarlarına POS zorunluluğu geliyor
Güncelleme:

Semt pazarlarında POS kullanımı zorunlu hale getiriliyor. Uygulama, 15 Ağustos itibariyle başlayacak. Vatandaşlar artık kredi veya banka kartıyla alışveriş yapabilecek.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı semt pazarlarında önemli bir dönüşüm başlıyor. 15 Ağustos 2025 itibarıyla, pazarcı esnafı POS cihazı kullanmak zorunda olacak. Yeni uygulamayla birlikte, pazarda artık kartla ödeme dönemi resmen başlıyor.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, yanlarında nakit taşımak zorunda kalmadan, banka ve kredi kartlarıyla kolayca ödeme yapabilecek. Böylece hem alışveriş süreci hızlanacak hem de vatandaşın alışveriş imkânları genişlemiş olacak.

POS kullanımı zorunlu olacak

Kanal D’nin aktardığına göre, 15 Ağustos’tan itibaren Türkiye’deki tüm pazarcılar, satışlarını POS cihazı üzerinden gerçekleştirecek. Bu kapsamda pazarcı esnafının dijital ödeme sistemlerine geçişi hızlanacak.

Esnaftan gelen yüksek komisyon şikayetleri üzerine yapılan görüşmeler sonucunda bankalarla anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında pazarcı esnafı için özel komisyon indirimi sağlandı.

Yetkililer, yeni sistemin hem vatandaşlar hem de pazarcılar için büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Uygulama ile birlikte nakit taşıma riski azalırken, dijital ödeme sayesinde işlemler daha güvenli ve izlenebilir hale gelecek.

text-ad
Etiketler semt pazarı pos cihazı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
II. Abdülhamid'in torunu ''diploma'' sessizliğini bozdu II. Abdülhamid'in torunu ''diploma'' sessizliğini bozdu Eski sevgilisini silahla vurup bıçakladı! Müdahale edenleri de yaraladı Eski sevgilisini silahla vurup bıçakladı! Müdahale edenleri de yaraladı Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti Diploma çetesi bunu da yapmış! Diploma çetesi bunu da yapmış! Bursa'da servet değerinde bir tablo ele geçirildi Bursa'da servet değerinde bir tablo ele geçirildi Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti Üniversite öğrencisi genç kız orman yolunda ölü bulundu Üniversite öğrencisi genç kız orman yolunda ölü bulundu Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış! Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış! DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu geri döndü: İşte yeni dizisi... İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu geri döndü: İşte yeni dizisi...
Ünlü tatil cennetinde nüfus 4'e katlandı Ünlü tatil cennetinde nüfus 4'e katlandı MHP'nin Terörsüz Türkiye afişindeki ''9 bölge'' detayı tepki çekti MHP'nin Terörsüz Türkiye afişindeki ''9 bölge'' detayı tepki çekti Mağarada 12 evladımız şehit olmuştu! Soruşturma tamamlandı Mağarada 12 evladımız şehit olmuştu! Soruşturma tamamlandı Türkiye yorgunluktan bayılan market çalışanlarını konuşurken... Şoke eden karar! Türkiye yorgunluktan bayılan market çalışanlarını konuşurken... Şoke eden karar! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde uzatmalarda yıkıldı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde uzatmalarda yıkıldı Manisa'dan dünya sofralarına: Güneşte kurutulup, 34 ülkeye ihraç ediliyor Manisa'dan dünya sofralarına: Güneşte kurutulup, 34 ülkeye ihraç ediliyor 16 yaşından beri aradığı annesini mezarda buldu 16 yaşından beri aradığı annesini mezarda buldu Bungalovdaki gizli kamera rezaletini böyle savundu Bungalovdaki gizli kamera rezaletini böyle savundu İstanbul dahil 17 il için sağanak yağış uyarısı İstanbul dahil 17 il için sağanak yağış uyarısı Genç kadın boğazı kesilerek katledildi! Genç kadın boğazı kesilerek katledildi!