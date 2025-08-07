Semt pazarlarına POS zorunluluğu geliyor

Semt pazarlarında POS kullanımı zorunlu hale getiriliyor. Uygulama, 15 Ağustos itibariyle başlayacak. Vatandaşlar artık kredi veya banka kartıyla alışveriş yapabilecek.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı semt pazarlarında önemli bir dönüşüm başlıyor. 15 Ağustos 2025 itibarıyla, pazarcı esnafı POS cihazı kullanmak zorunda olacak. Yeni uygulamayla birlikte, pazarda artık kartla ödeme dönemi resmen başlıyor.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, yanlarında nakit taşımak zorunda kalmadan, banka ve kredi kartlarıyla kolayca ödeme yapabilecek. Böylece hem alışveriş süreci hızlanacak hem de vatandaşın alışveriş imkânları genişlemiş olacak.

POS kullanımı zorunlu olacak

Kanal D’nin aktardığına göre, 15 Ağustos’tan itibaren Türkiye’deki tüm pazarcılar, satışlarını POS cihazı üzerinden gerçekleştirecek. Bu kapsamda pazarcı esnafının dijital ödeme sistemlerine geçişi hızlanacak.



Esnaftan gelen yüksek komisyon şikayetleri üzerine yapılan görüşmeler sonucunda bankalarla anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında pazarcı esnafı için özel komisyon indirimi sağlandı.

Yetkililer, yeni sistemin hem vatandaşlar hem de pazarcılar için büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Uygulama ile birlikte nakit taşıma riski azalırken, dijital ödeme sayesinde işlemler daha güvenli ve izlenebilir hale gelecek.