Seyahat acentaları evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattı

Koronavirüs salgını nedeniyle seyahat acentalarına verilen uzaktan çalışma izni üçünkü kez uzatıldı. Acentalar, yıl sonuna kadar evden çalışabilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilk etapta 30 Nisan tarihine kadar verilen seyahat acentalarının uzaktan çalışma izni, daha sonra 30 Haziran ve 31 Temmuz’a kadar olmak üzere iki kez uzatılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne gönderilen yazıda, iznin 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Uzaktan çalışacak seyahat acentalarının tüketicilerin ulaşabileceği yetkili veya sorumlu personelin iletişim bilgilerini (sabit telefon, cep telefonu, e-mail, web adresi) işyeri dışından görülebilecek şekilde paylaşması gerekiyor.