için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. SGK çalışanları için ''fazla mesai'' kararı

SGK çalışanları için ''fazla mesai'' kararı

SGK çalışanları için ''fazla mesai'' kararı
Güncelleme:

EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenmesine karar verildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

Saatlik 27 TL fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 TL’ye çıkarılacak.

2.2 milyon kişi hak kazanmıştı
SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL’nin üzerine çıkacak. EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı.

Son gün 31 Mart
EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları devam ediyor. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık almaları için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Etiketler sgk çalışan fazla mesai
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şanlıurfa'nın ardından bir ilimiz daha sular altında!
Ev sahiplerinin kentsel dönüşüme başvurmamasının asıl nedeni ortaya çıktı...
Hazine avcısı turnayı gözünden vurdu! Tam 3 milyon lira...
Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: ''Seçim birinci turda biter''
''Mart kapıdan baktırır'' atasözü gerçek oldu: Türkiye bembeyaz!
Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Talibi çok ama satmaya niyeti yok! 61 yıllık yol efsanesine gözü gibi bakıyor
Yapay zeka ile genç kıza iğrenç bir kabus yaşattılar
Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'unun son halini gören gözlerine inanamadı