SGK, deprem bölgesindeki prim borcu ödeme sürelerini erteledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonrası alınan kararı açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra karar aldı. Sarsıntılardan etkilenen illerde prim borçlarının ödenme sürelerinde düzenleme yapıldı.

Kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleriyle ilgili de değişikliğe gidildi.

SGK illeri açıkladı

SGK'nın internet sitesinde yayınlanan duyuruda, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri için "mücbir sebep hali" ilan edildiği belirtildi.

Devletin tüm kurumları ile afet yaşanan illerdeki işverenler, sigortalılar ve hak sahiplerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırılmasına devam edildiği aktarıldı.

SGK tarafından önlemler alındığı, ihtiyaç duyulması halinde ivedi olarak yeni tedbirlerin de alınacağı aktarıldı.

Yasal süresi içinde verilmiş sayılacak

Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla, 10 ilde faaliyet gösteren iş yerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalıların 6 Şubat ila 31 Temmuz arasında 5510 sayılı Kanunun 91'inci maddesi kapsamına alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Buna göre mücbir sebep kapsamına alınan yerler için 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2023 arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil), 26 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.