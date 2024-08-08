SGK uyardı: Dolandırıcıların yeni taktiğine dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'ler gönderen dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son dönemlerde vatandaşlarımıza, Genel Sağlık Sigortası prim borcunun bulunduğu ve iletilen IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler iletildiğine ilişkin kurumumuza şikayetler gelmektedir. 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında prim borcu bulunan vatandaşlarımız söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile ödeyebilmekte, bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası prim ödemeleri için herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerekmektedir. Kurumumuz tarafından vatandaşlarımıza ilgili kapsamlarda bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmemektedir. Buna göre vatandaşlarımızın kendilerine iletilen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu ve mesajda yer alan IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmemeleri gerekmektedir” denildi.

📣 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler hakkında kamuoyuna önemli duyuru.



🔗 https://t.co/pCrEzsSISx pic.twitter.com/fVJmNBlJIC — SGK (@sgksosyalmedya) August 8, 2024

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden uyarı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının herhangi bir IBAN numarasına yatırılarak ödenmesi söz konusu değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vatandaşlarımıza bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS’lerin içerisinde herhangi bir IBAN numarasına yer verilmemektedir. 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında prim borcu bulunan vatandaşlarımız söz konusu prim borçlarını; Anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve E-devlet üzerinden yalnızca T.C. Kimlik Numaraları ile ödeyebilmektedir. Söz konusu borcun ödenmesine ilişkin vatandaşlarımıza gönderilen ve IBAN bilgisi içeren herhangi bir SMS veya maile itibar edilmemelidir."

📌Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının herhangi bir IBAN numarasına yatırılarak ödenmesi söz konusu değildir.



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vatandaşlarımıza bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS’lerin içerisinde herhangi bir IBAN numarasına yer… pic.twitter.com/Gx2xfoT0fY — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 8, 2024

DHA