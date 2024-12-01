SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli olacaklara ''son tarih'' uyarısı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik başvurusu konusunda uyarıda bulunarak, dilekçe tarihini kaçıranların düşük maaş tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Emekli maaşında ve asgari ücrete yapılacak zamlar gündem olmaya devam ederken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli olmayı düşünen çalışanları uyararak, dilekçe tarihini kaçıranların düşük maaş tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını duyurdu.

"BELLİ KRİTERLER OLACAK"

Erdursun'un emekli maaşları, zam oranlarının yetersizliği, asgari ücret ve emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılması için sunduğu çözüm önerisi şöyle:

"Önerim şu; Asgari ücret konusunda işçi, işveren, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları toplanıp diyecekler ki Avrupa'da ortalama yüzde 3 - yüzde 5 asgari ücretli çalışan var. Bizde de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Meslek kodu diye bir şey var. Siz işe girdiğinizde sizin için bir meslek kodu giriliyor. O meslek koduyla siz örnek veriyorum 6 ay çalışıp artık tecrübe kazandıysanız işveren sizi asgari ücretle çalıştıramayacak. Belli kriterler olacak.

Yani benim aylığım 20.000 lira ben gideyim tezgahtarlık yapayım. Yarın 22.000 liralık oldu. Garsonluk yapayım sonra 25 oldu. Bu şekilde devam etmemeli. Yani insanların bir meslek koduyla belli bir süre çalışmalarını sağlayacak, kendilerini o meslekte geliştireceği bir durumu ortaya çıkarmamız lazım ve burada da 6 ay meslekte çalışmadan sonra artık asgari ücreti kaldırmalıyız.

Emekli aylıklarında da taban aylık, kök aylık meselesini hükümetin çözmesi lazım. Yıllardır söylüyorum çalışanların çalışma gün sayısına göre, prim gün sayısına göre, yaşına göre, sigortalık süresine göre, emekli aylığı ile yani özendirici bir emekli aylığı hesaplama sistemine ihtiyaç var. Bundan sonra çalışanlar için bu gerekli.”

BU TARİHLERE DİKKAT!

“Emekli olmuş olanlar için de bir intibak düzenlemesiyle herkesin emekli aylıkları primine göre, yatırdığı prim gün sayısına göre ve ödenen primlere göre, yaşa göre, sigortalılık süresine göre yeniden belirlenmeli. Çözüm bu. Yoksa hala 2024 yılı emeklilik ile 2025 yılı arasında oluşacak farkları konuşmaya devam ederiz. Çünkü arada ciddi bir fark oluşacak.

1.10.2008’den önce memur olanların emeklilik başvuruları 2025 ve sonrası olursa emekli aylıklarında düşme yaşanmaz. Ancak memur, SSK, Bağ-Kur, Banka çalışanlarında olacak.

Kamuda işçi olarak çalışanlar ve memurlarda son başvuru tarihi 14.01.2025 diğerlerinde ise 31.12.2024. Bu tarihlere dikkat.

Kamuda çalışanlar ve 15’inde aylığını alanlar 14.01.2025’de müracaatta bulunursa emekli aylığında yüzde 30 düşme gerçekleşmez. Kıdem tazminatı da yüksek olur.

2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak olanlar ile 2025 yılında emeklilik başvurusu yapanlar arasındaki maaş farkı belirgin olacak. 2024 yılında başvuru yapacak olan kişiler 2025’e göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak. Emeklilik dileklerini 2025’e sarkıtanlar ise yüzde 30’luk bir maaş kesintisi yaşayacak."