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  3. 21 Şubat 2021 21:55

SGK yine taşınmazlarını satıyor!

Türkiye'de milyonlarca emeklinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı giderek katlanıyor. Bu yıl 82 milyar lira bütçe açığı vermesi beklenen SGK 8 milyon 349 bin lira değerindeki taşınmazını daha satışa çıkardı.

SGK yine taşınmazlarını satıyor!
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Ekonomik krizdeki Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaşını ödemekte zorlanan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bütçesindeki açık ve bu açığı kapatmak için yapılan satışlar dikkat çekiyor.

Bu yıl kurumun 82 milyar lira açık vermesi bekleniyor. Kurum daha önce 14 ildeki 36 taşınmazını 279 milyon 262 bin 804 liraya satışa çıkarılmıştı. Kurumdan bir satış daha geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Tokat’ın Turhal ilçesindeki 8 milyon 349 bin lira değerindeki taşınmazlarını satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre SGK, büro ve dükkanlardan oluşan 79 taşınmazını, 1-5 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ihalelerle açık arttırma usulü satacak.

ANKA

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