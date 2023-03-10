SGK'dan kadınlar için 3 maaş imkanı: Şartları belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sosyal güvenlik mevzuatına göre eşi, anne-babası vefat eden kadınlara aynı anda 3 maaş imkanı sunuyor.

Milyonlarca kadını yakından ilgilendiren SGK'dan 3 maaş birden alma imkanın detayları belli oldu. Eşi, anne ya da babası vefat eden kadınlara Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince bazı özel imkanlar sağlanırken gerekli şartları taşımaları halinde 3 maaş 1'den alma şansına sahip olabiliyor.

Şartlar belli oldu, kadınlara 3 maaş imkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu, eşi ya da anne babası vefat etmiş ya da hepsini kaybetmiş olan kadınlara önemli duyuru yaptı. SSK BAĞ-KUR ya da emekli sandığı fark etmeden farklı sigorta sistemlerinden olan yakınlarını kaybeden kadınlar kendileri maaş alsa bile dul ve yetim aylığı alma şansına sahip oluyor. SGK'dan aynı anda 3 maaş almak için belirli Şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunun içinde vefat eden kişilerin farklı sigorta kollarına bağlı olmaları gerekiyor. Örneğin eşi bağ-kurlu olan kendisi Emekli Sandığı çalışanı ya da emeklisi olan anne ya da babası SSK emeklisi olarak vefat eden kadınlar Aynı anda 3 maaşı birden alma şansına sahip oluyor. Aynı anda 3 maaş almak için en önemli şart bu. Yani SGK'nın üç maaş birden bağlayabilmesi için herkesin farklı sigorta kurumlarına bağlı olması şartı aranıyor.

Dilekçe vererek başvuru yapabilirisiniz

Dul ve yetim aylığı alabilmek için sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapmak gerekiyor. Yukarıdaki şartları taşıyan kadınlar bir dilekçe doldurarak SGK'ya yazılı başvuru yapmaları durumunda en kısa sürede maaşları bağlanıyor. Aynı zamanda erkekler de bu ödemeden faydalanıyor. Fakat erkeklerin dul ve yetim aylığı 18 yaşını doldurmaları durumunda kesiliyor. Okumaya devam eden erkek çocukları 25 yaşına kadar bu ödemeyi alabiliyor.