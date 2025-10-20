SGK'dan kritik uyarı: Emeklilik hayaliniz suya düşebilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümünde ''S'' ifadesi bulunan vatandaşların emekliliklerinin geçerli sayılmayabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara hizmet döküm belgelerini kontrol etmeleri yönünde kritik bir uyarıda bulundu.

SGK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, hizmet dökümünde “S” harfi bulunan iş yerleri, “sahte iş yeri” olarak izleniyor. Bu iş yerlerinde görünen sigorta girişleri, emeklilik hesabında geçerli sayılmayabilir.

Emekli olunsa da yapılan incelemeler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse emekli maaşları iptal edilip, ödenen maaşlar ve hak kullanımları faizleriyle geri isteniyor.

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden SGK Hizmet Dökümü sayfasına girerek sigorta kayıtlarını kontrol edebilir.

HİZMET DÖKÜMÜNDE "Ş" VE "K" HARFLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

- “Ş” harfi: Şüpheli iş yeri

- “K” harfi: Kontrollü iş yeri anlamına geliyor.