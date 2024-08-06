Sigara fiyatlarına yeni zam: En ucuzu 64 TL oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Tütün ürünlerinde zam yağmuru devam ediyor. Philip Morris ve JTI grubunun ardından bir sigara grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı.

7 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 64 lira oldu.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.