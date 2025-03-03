Sigara fiyatlarına yeni zam geliyor! Tarih belli oldu mu?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yeni zam geleceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini açıkladı.

Sigara fiyatlarına yeni bir zam bekleniyor. Mart ayı içerisinde sigara fiyatlarının en az 5 TL artacağı tahmin ediliyor. Zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 70 TL bandına çıkacak.

Öte yandan zamlı fiyatların 17 Mart tarihi itibariyle geçerli olacağı iddia edildi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar X hesabından yaptığı paylaşımla, belirtilen tarih iddiasını yalanladı. Dündar, ''Sigaraya zam beklediğimiz doğru ama bir tarih belirtmedim net bir tarih henüz beli değil belli olduğunda kamuoyu ile paylaşacağız.'' dedi.