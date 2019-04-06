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  3. 06 Nisan 2019 16:08

Sigara fiyatlarına zam geldi

Seçimden sonra ikinci zam sigaraya geldi. Philip Morris grubu sigara markalarına zam geldi. Buna göre en yüksek sigara fiyatı 15.50 TL oldu.

Sigara fiyatlarına zam geldi
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Philip Morris grubu sigara markalarına zam geldi. Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara 2 lira zamla birlikte 15.50 TL’den satışa sunulacak. Böylelikle bazı sigara fiyatlarına ortalama %15 oranında bir zam uygulanmış oldu.

Buna göre en yüksek sigara 15,50 TL oldu. Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara 2 lira zamla birlikte 15.50 TL'den satışa sunulacak.

SİGARA MARKALARININ HABER İÇERİSİNDE KULLANILMASI KANUNEN YASAK OLDUĞU İÇİN LİSTE YER ALMAMAKTADIR.

İLK ZAM BENZİN FİYATINA GELMİŞTİ

31 Mart Yerel Seçimlerin hemen ardından ilk zam benzine gelmişti. 2 nisan gecesi itibari ile benzine 19 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6 lira 90 kuruş olurken bazı illerde benzin fiyatı 7 liraya çıktı.

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