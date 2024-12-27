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  3. Yine ''hoşgelmedin'' yeni yıl! Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor

Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor

Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor
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2024 yılının son günlerini yaşarken 2025 yılının zam yağmuru başladı bile... Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 3 Ocak Cuma günü itibariyle alkol ve sigaraya 10 TL'yi bulan fahiş zamlar geleceğini açıkladı.

Sigara ve alkole beklenen zam geliyor. Zammın detaylarını Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıkladı.

Alkollü içkilerdeki vergi artışı hakkında açıklama yapan Başkan Özgür Aybaş, maktu ÖTV oranının yüzde 8’den yüzde 12,5’e çıkarıldığını belirtti. Bu değişikliğin, alkol sektöründe yüzde 30 oranında bir zamma yol açacağı ifade edildi.

Aybaş, "Bu artış, sahte ve kaçak ürünlere yönelimi artırabilir. Vatandaşları daha fazla kaçağa iteceğinden endişeliyiz" diyerek, artan vergilerin sektördeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Yeni ÖTV düzenlemesi öncesinde firmaların sevkiyatlarını durdurduğuna dikkat çeken Aybaş, "Firmalar şu anda kısıtlı mal veriyor ve yeni zam oranlarını hesaplıyorlar. Daha önce alkollü içkilerde yüzde 20 ila 28 arasında bir zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30’a çıkacak" dedi.

Aybaş, sigara fiyatlarına da zam yapılacağını belirtti. 3 Ocak itibarıyla sigara fiyatlarına 5 ila 10 lira arasında bir artış yaşanması bekleniyor. "Sigara fiyatlarına her 6 ayda bir ÖTV ve maliyet zammı yapılıyor. Bu sefer sigaraya da zam yapılacak" diyen Aybaş, şu anda sigara piyasasında da kısıtlı tedarik olduğunu açıkladı.

 

Etiketler sigara alkol içki sigaraya zam alkole zam içkiye zam zam geliyor Özgür Aybaş
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