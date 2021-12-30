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Sigara ve alkole çok büyük zam geliyor

Sigara ve alkole çok büyük zam geliyor

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkole zam geleceğini duyurdu. Aybaş, sigaraya en az 3 lira, alkole ise yüzde 30-35 oranında zam beklendiğini belirtti.

Son dönemde iğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşı isyan ettirirken sigara ve alkole bir zam göründü. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan alkole ve sigaraya yeni zam yapılacağını duyurdu.

Aybaş paylaşımında, "Alkole gelecek zam oranı yüzde 30-35 arası konuşuluyor. Sigaralara da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez" dedi.

Aralık ayında sigaraya yapılan son zamla birlikte en ucuz sigara fiyatı 17,5 TL oldu. En pahalı sigara fiyatı ise 25 TL bandına ulaştı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ
Ekonomistler TL'deki geçen haftaki sert değer kazançları öncesi enflasyonun önce yüzde 30'a ardından yüzde 40'a doğru yükselmesini bekliyorlardı.

Ankara için açıklanan Türk-İş verileri sonrası ise ekonomistlerin büyük bölümü yıllık enflasyonun bu ay yüzde 30'u geçmesini bekliyorlar.

Yıllık enflasyonda sınırlı düşüş ya da yükselişlerle yüzde 30 civarı seyrin bir kaç ay daha devam etmesi genel beklenti olmaya devam ederken olası düşüşler için ise ekonomistler fiyat indirimlerinin ne boyutta olacağını izliyorlar.

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Etiketler sigara fiyatları 2021 sigaraya zam alkole zam
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