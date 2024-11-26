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Sigara ve alkollü içkilere zam geliyor

Sigara ve alkollü içkilere zam geliyor
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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkol ve sigara fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

2024 yılında zam üstüne zam gelen alkol ve sigara fiyatlarına yeni zam yolda.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, alkollü içkilere yüzde 20 ile 28 arasında zam beklendiğini ifade etti.  

Aybaş sigaraya da zam geleceğini ancak zam oranının netleşmediğini belirtti.

Sigara fiyatlarına en son eylül ayında zam yapılmıştı. En düşük sigara fiyatı 63 TL'ye yükselmişti. 

Etiketler alkol sigara zam içki
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