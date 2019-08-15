Sigaradan alınan vergi oranı yine artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 0,2895 TL'den 0,3899 TL'ye çıktı. Artışın paket satış fiyatı yansıyıp yansımayacağını firmalar belirleyecek.

Bir paket sigara içindeki her bir dal sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 4 Temmuz'da 0,2679 TL'den 0,2895 TL'ye çıkmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 5.35 liradan 5.79 liraya yükselmişti.

MAKTU VERGİ TUTARI 7.8 TL OLDU

Asgari maktu vergi tutarı 0,3899 TL olunca paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 TL olarak korundu. Asgari maktu vergi tutarındaki artışın fiyatlara nasıl yansıyacağı ise firmalara bağlı.