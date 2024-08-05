Sigaraya zam üstüne zam
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Temmuz ayında ÖTV artışıyla zamlanan sigara fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI grubuna zam geldiğini duyurdu.
Sigara fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı.
6 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 64 lira oldu.
Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.
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