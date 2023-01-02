SİHA üreticisi Baykar'dan 27 ülkeye ihracat

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2022 yılında 27 ülkeye 1.18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ları geliştiren Baykar'ın 2022 yılında yaptığı ihracatları Selçuk Bayraktar açıkladı. Bayraktar " 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı %99.3. Bayraktar Kızılelma'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Twitter'dan paylaşım yapan Bayraktar 2022 yılında 1,18 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini, 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzalandığını belirtti.



İhracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısının toplamda 27 olduğuna değinen Bayraktar, Kızılelma'nın da ihracat gelirleriyle geliştirildiğini söyledi.