Sıkı tutunun uçuyoruz! Benzin ve LPG'ye yeni zam geliyor!

Enflasyon ve dolar kurundaki hareketlilik yeni bir zammın habercisi oldu. Sektör kaynakları Benzin ve LPG'ye yeni zammın geleceğini duyurdu.

Dolar kurundaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da tetikledi. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonunu açıklamış, yıllık enflasyon yüzde 69,97 olarak belirlenmişti. TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı olmaya devam etti.

Akaryakıt fiyatları enflasyon ve dolardaki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarken Karar'ın enerji piyasası kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzine 1.68, LPG'ye 40 kuruş zam yapıldı. Motorine ise zam yapılmadı.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Yeni zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olduğu ve pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

BENZİNİN LİTRESİ 23 LİRAYA DAYANACAK

Hafta başında yapılacak yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek.

LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

Öte yandan, 2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL'ye çıkmıştı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olmuştu.