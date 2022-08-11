Sıkı tutunun yine uçuyoruz: ÖTV'ye yeni zam masada!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sıfır araç alımlarında ÖTV indirimi yapacağını açıklamasının ardından iktidarın ise ÖTV’de artışı tartıştığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıfır araç alımında ÖTV indirimi vaadi ardından iktidar kanadının ise ÖTV’yi artırmayı tartıştığı öğrenildi. İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kendi aramızda, ‘ÖTV’yi artıralım da aşırı talebi kıralım’ diyorduk” ifadelerini kullanmış.

Yazar Emre Özpeynirci, Bakan Nebati’nin kullandığını belirttiği ifadeleri, kişisel Twitter hesabından paylaştı. Nebati’nin basına yansımamış bu sözlerine dair bir video kaydının da bulunduğunu söyleyen Özpeynirci, kaydı hukuki sıkıntı yaratabileceği gerekçesiyle bunu yayınlamadığını söyledi.

Özpeynirci, mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

Meğer ÖTV’yi artırma planı varmış!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bugün Ümraniye’de bir toplantıda şu yorumu yapmış: “Kendi aramızda, ‘ÖTV’yi artıralım da aşırı talebi kıralım’ derken, Genel Başkan (Kılıçdaroğlu) bizi yanlış anlamış, yanlış dinlemiş; ‘ÖTV indirilecek’ diyor.”

Bakan daha önce de benzer açıklamalar yaptığı için ÖTV indirimi beklememek gerektiğini defalarca söylemiştim.

Sakalım da var halbuki!

Bu arada bugünkü açıklamaların cep telefonu ile çekilmiş videosu var ama hukuken sıkıntı yaratabileceği için yayınlamadım.

KILIÇDAROĞLU ‘ÖTV İNDİRİMİ’ VADETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeliyle birlikte bu verginin vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, üstüne MTV ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamayı yapmasından birkaç saat sonra ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisine dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu tebliğin, ilgili kanunda geçen Ekim ayında yapılan değişikliğin tebliğe işlenmesi olduğu öğrenilmişti.