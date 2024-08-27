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Şimşek görevi bırakırsa ne olur? Ünlü ekonomistten felaket senaryosu

Şimşek görevi bırakırsa ne olur? Ünlü ekonomistten felaket senaryosu
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İngiliz ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevini bırakması halinde neler yaşanabileceğini yazdı.

Geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi iddiaların ardından cuma gününü yüzde 2,55 değer kaybıyla 9.668,10 puandan tamamladı.

Bakanlıktan ve Mehmet Şimşek'ten konuya dair yalanlama yapılırken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem ve incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

Ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash ise Mehmet Şimşek’in görevden ayrılması halinde yaşanacak ekonomik senaryoları yazdı.

Ekonomist Ash, X hesabı üzerinden şunları kaydetti:

"Türkiye, açık olmak gerekirse, Şimşek istifa ederse/kovulursa, geçen yıl görülen 20 milyar doların üzerindeki portföy girişlerinin hepsi, hızlanan dolarizasyon, büyük döviz rezerv kaybı ve yine büyük bir devalüasyonla birlikte çıkacak. Sistemsel bir kriz (bankalar, bop ve kamu borcu) çok olası.

Türkiye'nin ortodoks ekonomik politikalara bağlı kalmaması durumunda, Türkiye'ye yatırım yapmak için hâlâ bekleyen Körfez parası gelmeyecektir; çünkü onlar için en azından güvenilir makro politikalara ihtiyaç vardır."

 

Etiketler mehmet şimşek ekonomist timothy ash
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