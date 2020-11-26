Sinema ve tiyatrolarda KDV indirimi uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sabah Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu.

Burada kültür-sanat alanında yapılan yeni düzenlemeleri anlatan Ersoy, 2020 sonuna kadar olan sinema, tiyatro gibi işletmeleri kapsayan yüzde 1 geçici KDV indirimini Haziran 2021 tarihine kadar uzatacaklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu konuda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

DESTEK İÇİN 'OYUN SAHNELEME' ŞARTI KALKTI

Ersoy, programda pandemi nedeniyle mali kriz yaşayan kültür-sanat sektörü için yapılan çalışmaları da aktardı.

Özel tiyatrolara 2019’da 6 milyon olan desteği 2020'de 21,5 milyona çıkardıklarını hatırlatan Ersoy, geçen yıl verilen desteklerdeki 'oyunu sahneleme' şartını da kaldırdıklarını, af çıkardıklarını kaydetti.

ERSOY: BİR DE TURNE DESTEĞİ BAŞLATTIK

Devlet Tiyatroları sahnelerinde 'iyi günler’ dedikleri Cuma, Cumartesi, Pazar günleri özel tiyatroların kullanımına açtıklarını ifade eden Ersoy "Bir de turne desteği başlattık, Anadolu'ya yayılan sahnelerimizde özel tiyatroların oyunlarını alıp oynatıyoruz" dedi.

Özel tiyatroların dijitale kaydettikleri oyunları da kendi mecralarında satın alarak göstereceklerini belirten Ersoy, bu çalışmaları tiyatro sektörünün aktörleriyle yaptıkları görüşmelerle hayata geçirdiklerini belirterek "Bir de yönetmelik değişikliği talepleri vardı, şimdi onu da devreye alıyoruz" dedi.

"AKM'DE ARTIK MONTAJ AŞAMASINDAYIZ"

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi hakkında da konuşan Ersoy "AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız" dedi.

Ersoy şunları kaydetti: "AKM'yi, Galata’yı Beyoğlu Kültür Yolu projesinin bir parçası olarak görüyoruz. 2021 yılının ilk yarısında AKM’nin inşaatını tamamlayacağız, bu çok büyük bir inşaat. 2043 kişilik büyük salonu, 800 kişilik cep salonu var. Ayrıca sinema salonu var. İçinde ayrıca bir kültür sokağı yaptık, kafeteryalar, özel yıldızlı restoranlar olacak. Kütüphane, müze, sergi salonu, müzik müzesi olacak.

"AKM SANATIN MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Sahnenin mekaniğinin çok Las Vegas'ta kullanılan son teknoloji olduğunu belirten Ersoy, ana salonun mekaniğinin Avusturya'dan geldiği için pandemi kaynaklı gecikme yaşanabileceğini söyledi.

AKM açılış tarihini Ocak 2021'de açıklayacaklarını kaydeden Ersoy "AKM sadece sahne değil, sanatın merkezi haline gelecek. Dünyadaki ölçekleriyle kıyaslandığında inşaatını en kısa zamanda bitirdiğimiz, yarı yarıya malettiğimiz bir bina oldu" ifadelerini kullandı.

MÜZİSYENLERE DESTEK GELİYOR

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik sektörünün sorunlarına da değinen Ersoy "Geçtiğimiz hafta MESAM gibi müzik birlikleri ile bir araya geldik" diyerek, yeni bir destek projesi geliştirdiklerini söyledi.

Projeden müzisyenler, sanatçılar ve teknik ekiplerin faydalanacağını belirten Ersoy "Çok kısa bir sürede başlayacak ve aralık ayı itibariyle ödemeleri başlayacak. Pandemi süreci boyunca bu destek projesine devam edeceğiz. 15-20 milyon kaynak ayıracağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK SİNEMA MÜZESİ ATLAS SİNEMASI'NDA

Ersoy, canlı yayında Atlas Sineması hakkındaki tartışmalara da cevap verdi.

Atlas Sineması'nın restorasyonunun tamamlandığını belirten Ersoy "Atlas Sineması’nın içine 'İstanbul Sinema Müzesi' koyacağız. Türkiye'nin ilk sinema müzesi, Dünyanın sayılı müzelerinden biri olacak. Karagöz Hacivat'tan başlayıp günümüze geleceğiz Normalde 28 Kasım'da açacaktık ama pandemi nedeniyle öteledik" dedi.

Ersoy, sinemanın ise son teknoloji ile donatıldığını vurgulayarak, restorasyon sırasında tavanlardaki alçıların kaldırıldığını, altından tarihi işlemelerin çıktığı bilgisini vererek, Atlas Sineması'nın açılışın ardından bütün film ve festival galalarının merkezi haline geleceğini kaydetti.

CSO 27 ARALIK'TA AÇILACAK

28 yıldır tamamlanamayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasının açılışı hakkında konuşan Ersoy "CSO'yu 3 Aralık’ta güzel bir performansla hizmete açıyoruz. Orayı bir kültür adası haline getiriyoruz, eski CSO binasını da hızlı bir şekilde restore ederek, adaya dahil edeceğiz" dedi.

Resim Heykel Müzesi'ndeki çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Ersoy "Orayı da 27 Aralık'ta açacağız. Depolarını son modern sistemle donattık, içinde küçük çok amaçlı bir salon yaptık. A'dan Z'ye yeniledik" dedi.

Ersoy, CSO’nun açılış biletlerinin 250 lira olması eleştirilerine ise "Bu kısıtlamalarla ilgili bir durum, yığılma olmasın istiyoruz, kısıtlamalar kalkınca bilet fiyatları çok düşük olacak" diye konuştu.