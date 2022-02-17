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Şoför esnafına özel akaryakıt indirimi istediler

Şoför esnafına özel akaryakıt indirimi istediler

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, zam üstüne zam gelen akaryakıt ücretlerinde şoför esnafı için özel indirim istedi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıttaki fiyat artışlarının vatandaşa yansıtılmaması için ticari akaryakıt uygulamasının hayata geçirilmesini istedi. Ayrıca Apaydın, akaryakıt zamları sonrasında şoför esnafının refah seviyesini yükseltmek, emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için akaryakıtta KDV'nin kaldırılmasını ve eşel mobil sisteminin tekrar uygulanmasını talep etti.

Apaydın, yazılı açıklamasında, son bir yılda akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar nedeniyle şoför esnafının zor durumda kaldığını ifade etti.

Taksi, dolmuş, minibüs tarifeleri ile servis ücretlerine yönelik fiyat artışlarının esnafın emeğini karşılamadığına işaret eden Apaydın, "Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt şart." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, akaryakıt zamları sonrasında şoför esnafının refah seviyesini yükseltmek, emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için akaryakıtta KDV'nin kaldırılmasını ve eşel mobil sisteminin tekrar uygulanmasını talep etti.

Ücretsiz taşıma desteğinin de yetersiz olduğunu belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Şoförlerimizin artan maliyetler ile daha da zorlanmaması için halk otobüsçülerine verilen ücretsiz taşıma desteğine düzenleme gelmesi, en azından üstlerindeki yükü hafifletmek adına esnafımız için yeni ve rahatlatıcı bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor."

Etiketler şoför esnafı taşımacı benzin motorin mazot indirim zam akaryakıt
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