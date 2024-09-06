SOM Investment'tan, YEKA Projelerine 112 Milyon Dolarlık Dev Yatırım

Yenilenebilir enerji sektöründe öncü rol üstlenen SOM Investment, YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) projeleri için büyük bir yatırım kararı aldı. Şirket, YEKA 3 yarışmalarında elde ettiği G3-Ağrı GES lisansının yanı sıra tüm projelere toplamda 112 milyon 500 bin dolar yatırım yapacağını duyurdu.

SOM Investment, RHG Enertürk'ten aldığı YEKA 3 lisanslarıyla portföyünü genişletti. Bu lisanslar arasında, 20 MWe kapasiteli G3-Antalya-1 ve G3-Antalya-2, 20 MWe G3-Van-1 ve G3-Van-2, 10 MWe G3-Van-3, 15 MWe G3-Muş-1 ve 30 MWe R3-Van RES projeleri yer alıyor. Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne 134 milyon TL teminat yatıracak.

SOM Investment, 2025-2026 yıllarında faaliyete geçirmeyi planladığı bu projelerle yıllık 369.221.570 kWh elektrik üretimi hedefliyor. YEKA projeleri tamamlandığında, yaklaşık 3.883.468 ton CO2 emisyonunun önüne geçilmesi ve bu miktarın 199.105 ağacın karbon tutumu ile eşdeğer olması bekleniyor.

SOM Investment CEO’su Samet Koç, projelerle ilgili olarak detaylı bir açıklamada bulundu. Koç, “YEKA projelerimizle Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu projeler, sadece enerji üretim kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek ve ülkemizin enerji bağımsızlığını güçlendirecek önemli adımlardır.” dedi.

Koç, yatırımın çevresel etkilerini ve enerji sektörü üzerindeki etkilerini vurgulayarak, “Projelerimiz tamamlandığında, yıllık yaklaşık 3.883.468 ton CO2 emisyonunu engelleyeceğiz. Bu miktar, 199.105 ağacın yıllık karbon tutumu ile eşdeğerdir. Dolayısıyla, çevreye olan katkımızın yanı sıra, yerel topluluklar için de olumlu bir etki yaratacağımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Koç, “Bu yatırımlar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir rol oynayacak. Hem yerel ekonomik kalkınmayı destekleyecek hem de ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığını pekiştirecektir. Gelecekteki projelerimizle, daha temiz ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için üzerimize düşeni yapacağız,” diyerek, SOM Investment’ın uzun vadeli hedeflerine ve stratejik vizyonuna olan bağlılığını ifade etti. Şirket, bu büyük yatırım hamlesiyle Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecine liderlik etmeye devam edecek.