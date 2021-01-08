Sosyal medya devi TikTok'tan Türkiye kararı

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YouTube'dan sonra TikTok da Türkiye'ye temsilci atama kararı verdi.
Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.
Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri."
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