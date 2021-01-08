Sosyal medya devi TikTok'tan Türkiye kararı

YouTube'dan sonra TikTok da Türkiye'ye temsilci atama kararı verdi.

Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri."

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