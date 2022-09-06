  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu

Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu

Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu

Et ve Süt Kurumu tarafından besicilere, sözleşmeli besicilik desteklemeleri kapsamında, karkas ağırlığına göre destek ödemesi yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5 yıl besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu destek verecek.

Kesim anındaki karkas ağırlığı 201 ile 250 kilogram arasında olanlara 2,50 TL, 251 ile 300 kilogram aralığında olanlara 3,50 TL, 301 kilogram ve üzeri için de 5 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Besiciler en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilecek.

 

Etiketler sözleşmeli besicilik desteği ödemeleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir konserin daha ''saç baş yolduran sebepten'' iptali istendi
Cübbeli Ahmet ekonomik krizin sebebini buldu: ''Ekmek bulduğuna şükret''
ORC İstanbul'da yaptığı son seçim anketini açıklandı
Taciz cinayeti! Önce silahla vurdu, ardından boğazını kesti
Canlı yayında açıklandı: ''Abdullah Gül Bey'e buradan kötü bir haber vereyim''
Şeyma Subaşı yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çılgınlar partisinde aşka geldi
Silivri’de yangın! Elektrikler kesildi
Bülent Ersoy derin dekoltesinin kurbanı oldu
İrem Derici transparan pantolonuyla nefes kesti
İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den dolar ve altın uyarıları