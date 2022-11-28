Sözleşmeliye kadro müjdesi sonrası uzmanlardan ''maaş düşüşü'' uyarısı

Sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili uzman isimlerden endişe veren açıklamalar geldi.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kabine, oldukça yoğun bir gündemle Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda sözleşmelilere kadro çalışması da görüşüldü. Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli personeller için kadro müjdesini duyurdu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜ YENİLENDİ

Erdoğan konuşmasında, "Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelilerin kadroya geçmelerinde 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. 1 yıl da aday memur olma şartı aranacaktır. 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." ifadelerini kullandı.



Peki sözleşmeliden kadroya geçişte şartlar neler? Kadroya geçen personelin emeklilik şartları nasıl olacak? Kadroya geçen sözleşmeli personelin maaşı düşecek mi? Merak edilen sorulara uzman isimler TRT Haber'de yanıt verdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"520 binden 424 bininin isteğe bağlı olarak kadroya geçebileceği ifadesinden 96 bin sözleşmeli diğer personelin kapsamda olmadığı ifade edildi. Onlar da sözleşmeli askeri personel, akademisyen, sanatçı, KİT personeli, meclis danışmanları, sağlık yöneticileri, tamamı sözleşmeli kurum çalışanları olarak ifade edildi. Onun dışında olan 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçecek.

'ALDIKLARI MAAŞ DÜŞECEK'

Bazı sözleşmeli personeller kadroya geçtiklerinde aldıkları maaşlar düşecek demiştik. Kamuda bilgi ve beceri gerektiren alanlarda kişileri kamuya çekebilmek için sözleşmeli personel istihdamı istisnai haller için getirilmişti. Kişilere isterlerse sözleşmeli personel olarak kalma imkanı verilecek. 3+1 süreli sözleşmeli personeller vardı. Bunlar da ağırlıklı olarak bakanlıklarda, diyanette çalışıyorlardı. Diğer kapsamda kalan 227 bin kişi bunlar da süresiz sözleşmeli dediğimiz personellerdi. Onlar da 3+1 kapsamına alınmış oldular."

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, sözleşmeli personellerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"520 binin içerisinde 424 binin direk geçişi olabilecek. Herkes geçmek istemeyebilir ücret konularıyla alakalı. Sözleşmeli personel SSK kapsamında. Kadroya geçtiğinde emekli sandığı mensubu olacak.

'ÜCRET AÇISINDAN DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU OLABİLİR'

Emeklilik planlamalarında da değişiklik olacak. Sosyal güvenlik sistemi SSK'dan daha erken, daha rahat koşullarda emekli ederken, emekli sandığından biraz daha farklı koşullarla emekli edeceği için bu durumda bir çoğunun ücret açısından da bir düşüş söz konusu olabilir. Ücretini düşürmek istemeyen, SSK'dan emekliliğini planlayanlar olacaktır."