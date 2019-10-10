S&P: Harekat TL üzerindeki riskleri artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye ordusunun Suriye’ye girmesinin Türkiye’de kur ve ödemeler dengesi için riskler ortaya çıkardığını açıkladı.

Bununla birlikte S&P, yaşanan bu gelişmenin Türkiye’nin kredi notunda herhangi bir ani etki göstermesini beklemediklerini de vurguladı.

S&P, kuzey Suriye’de askeri operasyonun potansiyel sonuçlarının geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin turizm altyapısını da içerecek şekilde bölgede misilleme saldırıları getirebileceğini vurguladı.

Turizm gelirlerinde artışın 2018 yılından itibaren Türkiye’nin cari işlemler hesabında görülen yeniden dengelenmeye önemli katkı sağladığını belirten S&P, 2019’un ilk yedi ayında da net yabancı turizm gelirlerinin ABD Doları cinsinden neredeyse yüzde 25 arttığına dikkat çekti.

Türkiye’nin 2018 ve 2019’daki güçlü turizm performansında güvenlik riskleri konusunda olumlu algılamanın etkili olduğunu belirten S&P, Suriye’deki çatışma ve Türkiye’de terörün yeniden canlanması olasılığının bu algıya zarar verebileceğini ve Türkiye’nin döviz kazançlarındaki geniş kapsamlı toparlanmayı engelleyebileceğini de vurguladı.

S&P Türkiye’yi B+ kredi notu ve durağan görünümle derecelendiriyor.