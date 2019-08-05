S&P'den Türkiye açıklaması

Türkiye’de bankacılık krizinin hâlâ var olduğunu belirten Standard and Poor’s (S&P), riskin yılın başlarına göre daha düşük olduğunu kaydetti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi stokunun gelecek yıl veya sonrasında yüzde 20 seviyesine doğru yükselmesini bekliyoruz.

Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi

Türkiye’de sermaye kontrolleri uygulanması bizim temel beklentimizden çok uzakta. Türkiye’de sermaye kontrolleri hükümetin başvurabileceği son çare olur.