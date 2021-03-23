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S&P'den Türkiye için yeni uyarı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin sermaye kontrolü uygulaması ihtimalinin ‘yükseldiğini’ ancak bunun dışındaki seçeneklerin daha olası olduğunu belirtti.

S&P analistlerinin yayınladığı değerlendirme notunda şu ifadeler yer aldı: “Son dönemde yaşanan değişiklikler bir kez daha Merkez Bankası’nın operasyonel bağımsızlığının sınırlı olduğunu ve ekonomi politikasının genel olarak düşük tahmin edilebilirliğini gözler önüne sermektedir.”

S&P analistleri, şöyle devam etti: “Bizce kısa vadede yakından takip edilmesi gereken en önemli şeylerden biri yurt içinde yerleşik mevduat sahiplerinin davranışları ve yaşananların ardından dövize yönelip yönelmedikleri… Sermaye kontrolü yaşanması riski arttı ancak bizce bu halen baz senaryomuz değil.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçen haftaki 200 baz puanlık faiz artışından iki gün sonra Naci Ağbal’ı MB başkanlığı görevinden alıp yerine kendisi gibi düşük faiz yanlısı Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının yankıları sürüyor.

Karardan sonra ekonomi yöneticileri ‘serbest piyasa mekanizmasından uzaklaşılmayacağına’ dair mesajlar vererek beklentileri yönetmeye çalışıyor. Ancak uluslararası kurumlardan gelen ilk tepkiler ise bu mesajların tatmin edici bulunmadığı yönünde.

 

Etiketler s&p Standard & Poor's
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