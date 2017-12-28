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  2. Ekonomi
  3. 28 Aralık 2017 16:28

SPK Çiftlik Bank için harekete geçti

Sermaye Piyasa Kurulu, Çiftlik Bank hakkında soruşturma başlatıldı.

SPK Çiftlik Bank için harekete geçti
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SPK, Çiftlik Bank adı altında bazı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetler için suç ihbarında bulunacak.

 SPK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çiftlik Bank adı altında www.ciftlikbank.com ve  www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ile Çiftlik Bank ile  ilişkili olduğu anlaşılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım  Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret  AŞ, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık  Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. unvanlı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelenmesi neticesinde Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya  hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vaad edildiği, oyun platformunda vaad edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği  ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaad edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı  sayısı tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla para toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80 inci maddesi ile kurulması yasaklanmış olan “piramit satış sistemi”nin özelliklerini bünyesinde barındırması ve hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak, konuyla ilgili olarak 5207 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158 inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 6’ncı ve 80’inci maddeleri kapsamında gereğinin takdir ve ifasını temin etmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmesine karar verilmiştir." 

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