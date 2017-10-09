SPK'ya Sayıştay şoku

Sayıştay Başkanlığı, 2016 yılı kamu idarelerinin mali tablolarının denetimlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ‘bakkal defteri’ gibi hesap tuttuğunu belirledi. Sayıştay 2016 yılında SPK’nın, sermaye piyasası araçları ve kurumları üzerinden tahsil ettiği gelirleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmediğini belirledi.

Yeni Şafak'tan Cahit Saraçoğlu'nun haberine göre Sayıştay raporunda, kurul giderlerinin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmemesi ve gelirlere ilişkin tahakkuk kayıtlarının mali tablolara yansıtılmadığı vurgulandı. Gelirlere ilişkin tahakkuk kayıtlarının Kurul’un mali tablolarına yansıtmadığını da ortaya çıkardı. Gelirlere ilişkin usul ve esasları içeren bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, gelirlerin takip ve tahsilinin, yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmemiş personel tarafından yürütüldüğü de raporda vurgulandı.

MUHASEBE KAYDI MALİ TABLODA YOK

Kurul’un gelirlerin tahsili ve takibine ilişkin usul ve esasları gösteren herhangi bir düzenleme yapmadığının da vurgulandığı raporda, bu yönüyle de mevcut uygulamanın önemli riskler barındırdığı ve mali mevzuata aykırı olduğu tespiti dile getirildi. Raporda, 5-6 sayfa kadar izlenmesi gereken mevzuat ve gereği anlatılırken, mevzuat gereğince kurulun görevini yapmadığı ilgili dairenin bir sistematik oluşturmadığı belirtildi. Raporda bu durum şöyle değerlendirildi: “Hem alınacak ücretlere ilişkin bir veri tabanının olmaması, hem de tahakkuk işleminin muhasebeleştirilmemiş olması nedeniyle; sermaye piyasası araçları üzerinden alınan ücretlerine ilişkin, tahsil edilmesi gerekenler ile tahsil edilenlerin elektronik ortamda takibi ve kontrolü yapılamadığı gibi, muhasebe kayıtlarında ve mali tablolarda da izlenemediği görülmektedir. Ortaklıklar Finansman Dairesi (OFD) uzmanları tarafından eşleştirilmesi yapılan işlem sayısı 809 adet olurken diğer daire başkanlığıyla birlikte eşleştirilmesi yapılmayan işlem sayısının 2 bin 130 adet olduğu, anlaşılacağı üzere önemli derecede kontrol noksanlığının olduğu görülmüştür.”

NEDEN AKTARILMADI ?

Raporda, 5018 sayılı düzenleme çerçevesinde 3’er aylık dönemler itibariyle yılda 4 defa gelir fazlalığının hesaplanıp genel bütçeye aktarılmadığı da belirtildi. Bu kapsamda “2016'da gelir fazlalığı olarak; 15 Ocak 2016 tarihinde 100 milyon lira 15 Temmuz 2016 tarihinde 100 milyon lira 14 Ekim 2016 tarihinde 20 milyon lira olmak üzere, üç defa hesaplama yapılarak toplam 220 milyon liranın genel bütçeye aktarıldığı görülmüştür” tespiti yapıldı. Ancak raporda aylar itibariyle bakıldığında 3’er aylık genel bütçeye aktarma işleminin yapılmadığı kaydedildi.