Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? Zam iddiası ortalığı karıştırdı

Ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks'ın kahve fiyatlarına zam yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Starbucks Türkiye'den zam iddialarına yanıt geldi.

Starbucks kahve fiyatlarına zam geldiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Starbucks Türkiye'den açıklama gelmeyince zam iddiası kulaktan kulağı yayıldı. Peki Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı mı? Konuyla ilgili Starbucks Türkiye merkezinden açıklama geldi.

Habertürk'ün haberine göre, zam iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Şirketin ileriye dönük olarak bir zam planlamasının olmadığı belirtildi.

Teyit.org'un paylaştığı bilgiye göre ise, hatalı zam listesi dün akşam saatlerinde düzeltildi. Yani Starbucks ürünlerine zam gelmedi!

İşte güncel Starbucks kahve fiyatları:

Filtre kahve: 22 TL

Türk Kahvesi: 21 TL

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

Cappuccino: 29 TL

Caramel Macchiato: 37 TL

Mocha: 39 TL