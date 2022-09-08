Starbucks, kahve fiyatlarına zam yaptı

Starbucks, Türkiye'deki ürünlerine yüzde 23 oranında yaptığını açıkladı. Zamla birlikte en düşük kahve fiyatı 20 TL oldu.

Kahve dükkanı zinciri Starbucks, Türkiye'deki ürünlerine yine zam yaptı. Fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan birçok ürüne yüzde 23 olarak yansıdı.

Yapılan zammın ardından bazı ürünlerin fiyatları şöyle oldu:

Short Filtre Kahve: 20 TL

Tall Filtre Kahve: 22 TL

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

White Chocolate Mocha: 40 TL

Cool Lime: 37 TL

Caramel Frappuccino: 39 TL

Java Chip Frappuccino: 39 TL

Sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL oldu.

ÇALIŞANLAR ŞİKAYETÇİ

Starbucks Türkiye işçileri zamları duyurarak, sendikal haklarından mahrum bırakıldıklarına dikkat çekti.