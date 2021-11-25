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Starbucks Türkiye'den çekiliyor mu?

Starbucks Türkiye'den çekiliyor mu?

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Türkiye'deki şubelerini kapatacağı iddiasına Twitter hesabından yanıt verdi.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı ileri sürüldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine marka, bir kullanıcının bu konudaki mesajına yanıt verdi.

"KAHVE KEYFİNİZE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"
Resmi Starbucks Türkiye hesabı üzerinden verilen yanıtta "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadesi yer aldı.

Türkiye, Avrupa'da en çok Starbucks şubesi bulunan ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor.

Etiketler türkiye starbucks
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